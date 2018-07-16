Нидерландский "Эммен" здорово подшутил над двумя своими новичками

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Нидерландский "Эммен" здорово подшутил над двумя своими новичкамиНидерландский "Эммен", который по итогам прошлого сезона впервые в истории завоевал право выступать в Эредивизи, здорово подшутил над двумя своими новичками.

Так, после одной из тренировок физиотерапевт клуба из одноименного города предложил Джейсону Бурдо и Джафару Ариасу пройти тест на работоспособность легких. Вот что из этого получилось.

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