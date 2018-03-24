Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)

Теги нидерландыанглия

Нидерланды – Англия - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Нидерландов и Англии.

Не пропустите: Неудачный дебют Кумана: Англия на выезде обыгрывает Нидерланды. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов