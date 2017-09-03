Нидерланды берут реванш у Болгарии и возвращаются на третье место в группе

Центральная встреча 8 тура группы "А" европейского отбора к чемпионату мира в России проходила на "Амстердам Арене", где сборная Нидерландов принимала команду Болгарии. Турнирное положение обязывало "оранжевых" играть исключительно на победу. Но и болгары, понимая близость Мундиаля, не желали уступать без боя "летучим голландцам".

Встреча, как и предполагалось, началась с атак хозяев поля. Уже на 7-й минуте им удалась шикарная комбинация, в результате которой им удалось открыть счет. В ходе голевой атаки Блинд нашел на линии штрафной Янссена, но тот не стал бить, а вернул мяч на фланг Блинду, который следующим касанием прострелил мяч во вратарскую и Пропер, сыграв на опережение, расстрелял ворота Илиева – 1:0.

Прекрасное начало матча голландцы поспешили закрепить вторым мячом. Вскоре отличную возможность удвоить результат имел Промес, добивая мяч после удара Янссена, но гостей спас один из защитников. А еще через несколько минут, увлекшись атакующими действиями, подопечные Дика Адвоката могли и пропустить. Прошел навес у болгар с правого края на линию вратарской, где Тете не допрыгнул до мяча, а стоявший сзади Костадинов пробил головой точно под правую штангу. Силлессен пытался достать мяч, голкипера выручила стойка.

Удостоверившись, что команда Петара Хубчева не сдастся на милость, сборная Нидерландов больше не давала повода сопернику остро атаковать, но и сама играла очень осторожно. В результате тайм так и завершился с минимальным преимуществом хозяев поля.

Вторая же половина матча началась с латания дырки в сетке ворот, которые предстояло защищать Ясперу Силлессену. К счастью, этот неигровой эпизод не выбил из колеи команду Дика Адвоката, которая с каждой сыгранной минутой усиливала давление на ворота гостей. Так на 54-й минуте Янссен мог удваивать результат, вывалившись практически один на один после паса Проппера, но целив в дальний угол, пробил мимо ворот.

Ключевым же в матче стал отрезок в середине тайма. Нагнетая у ворот болгар, сборной Нидерландов все же удалось провести кинжальный выпад, пробив Илиева во второй раз. Атаку начал Роббен, вбросив аут, снаряд дошел к Промесу, который с линии штрафной покатил левее на Блинда. Дейли прострелил во вратарскую, а там уже вездесущий Роббен в падении из-под Божикова проткнул мяч с нескольких метров в ворота – 2:0.

Казалось, теперь в победе хозяев поля уже можно было не сомневаться. Но через две минуты болгары вернулись в игру. Ивелин Попов с заработанного стандарта метров с 25 слева от центра пробил над "стенкой" точно под правую штангу. Перед вратарем неожиданно присел Костадинов, который пробовал подправить снаряд в ворота, поэтому Силессен даже в прыжке не смог парировать мяч. В итоге сфера юркнула в угол и преимущество "оранжевых" снова стало минимальным – 2:1.

С этой минуты на поле можно было наблюдать открытый футбол. Обе команды горели желанием отметиться еще раз, поэтому атака одних сменялась выпадом других. За счет класса и опыта голландцам лучше удалось использовать свои моменты. На 80-й минуте Промес убежал по левому краю, получил пас из центра от Проппера, обыграл защитника и смог сделать навес на линию вратарской, где два защитника держали Янссена, но никто не держал Проппера, который в прыжке спокойно "кивнул" мяч аккурат под правую стойку ворот Илиева – 3:1.

На кураже команда Дика Адвоката могла забивать еще, но Промес и Блинд упустили возможности отличиться. Уже в компенсированное время должны были забивать и болгары, но Костадинов после розыгрыша углового умудрился не попасть в рамку с трех метров.

Нидерланды берут реванш у Болгарии за весеннее поражение в Софии и возвращаются в борьбу за одну из путевок на ЧМ.

Нидерланды – Болгария – 3:1

Голы: Проппер, 7 – 1:0. Роббен, 67 – 2:0. И.Попов, 69 – 2:1. Пропер, 80 – 3:1.

Нидерланды: Силлессен, Блинд, де Врей, Худт, Тете, Проппер (ван Гинкел, 86), Вейналдум, де Вильена, Промес, Роббен, Янссен.

Болгария: Илиев, С.Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Манолев (Галабинов, 61), Чочев, Зехиров (Миланов, 46), Цветков (Славчев, 25), Костадинов, И.Попов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! Нидерланды – Болгария – 3:1 (обзор)