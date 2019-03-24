Нидерланды - Германия: анонс и прогноз центрального матча второго тура отбора на Евро-2020

Нидерданды – Германия

Стадион: "Йоханн Кройфф Арена" (Амстердам)

Начало матча: 22:45

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Центральным матчем всего второго тура в отборе на Чемпионат Европы 2020 по праву можно считать противостояние Нидерландов и Германии. Все помнят матчи этих команд в Лиги Наций, где "оранжевые" сначала разгромили немцев на своем стадионе (именно на том, где пройдет грядущая встреча), а потом, проигрывая 2:0, смогли отыграться в конце поединка и заняли первое место в группе, где, помимо этих двух гигантов, играли действующие чемпионы Европы в лице Франции. Что мы можем сказать о Голландии образца 2019 года? Да практически ничего, кроме того, что она продолжает держаться уверенно и особо не меняет состав. В первом матче группы "С" команда Кумана не оставила шансов сборной Беларуси, причем игра получилась из рук вон легкой. Беларусы подарили своим соперникам гол уже на второй минуте поединка и фактически сразу же проиграли матч. Если говорить об общих турнирных раскладах, то единственная команда группы, которая способно хоть как-то насолить немцам и нидерландцам (на бумаге) – это Северная Ирландия. В первом матче представители британских островов обыграли Эстонию, но хватит ли их на больше? Если нет, то грядущую битву вполне можно считать первой серией борьбы за первое место.

Что касается Германии, то этот отборочный этап видится последним шансом Лёва, чтобы доказать, что его вектор развития сборной является правильным. Текущие результаты Бундестим просто ужасают. Чемпионы мира 2014 года выиграли всего 3 матча из последних 10, при чем, если говорить о последних 5 поединках, то подопечные Лева дважды проиграли и сыграли вничью и лишь раз выиграли – 3:0 у сборной России. За этот небольшой промежуток времени "орлы" умудрились пропустить 8 голов при 6 забитых. Германия пропустила первый тур квалификации. Вместо этого немцы разминались в матче с сербами и посеяли еще больше вопросов. Ничья 1:1 никак не вписывалась в планы "обновленной" Германии.

Интересные факты перед противостоянием Нидерландов и Германии

В новейшей истории Германия и Голландия встречались между собой 27 раз. 7 встреч завершились в пользу Германии, 9 матчей выиграли голландцы, еще 11 противостояний завершились вничью.

В новейшей истории Германия и Нидерланды лишь 2 раза играли в нулевую ничью. Последний раз это случилась в товарищеском матче 14 ноября 2012 года.

В последних 10 матчах сборная Йоахима Лёва выиграла лишь трижды (у России, Перу и Швеции). При этом в последних 12 из 13 встреч сборная Германии непременно доминировала над соперником в статистическом плане.

В последних 10 матчах сборная Голландии проиграла лишь раз – 9 сентября 2018 года подопечных Кумана остановила Франция.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Силлесен – Хатебур, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд – Де Роон, Де Йонг, Вейналдум – Бергвейн, Бабель, Депай.

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер – Клостерманн, Киммих, Кроос, Хальстенберг – Сане, Брандт, Ройс.

Прогноз на матч Нидерланды – Германия

Шансы немцев и голландцев в грядущем матче оцениваются приблизительно на одном уровне, с небольшим перевесом в пользу хозяев поля – 2,5 против 2,9. Ничью расценивают как наименее вероятный исход – 3,5.

Лига Наций показала, что Нидерланды значительно преобразились даже по сравнению с тем, что было полгода назад и снова готовы принимать вызов самых сильных сборных мира. Что касается Германии, то команда постоянно играет со статистическим преимуществом (иногда оно огромное), но при этом у команды весьма банальные проблемы, которые усиливают друг друга: оборона уже давно не внушает уверенность, а в атаке постоянно не хватает последнего паса, который смог бы довести до ума более, чем одну атаку в матче. Соответственно, наша команда рекомендует ставить на голы, при чем с обеих сторон. Если же коэффициент 1,6 кажется вам слишком маленьким, можно поставить на тотал 2,5 Б, который оценивается в 1,8 и считается достаточно перспективным на фоне последних результатов.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,6).