Нидерланды и Германия назвали стартовые составы на матч

Тренерские штабы сборных Нидерландов и Германии определились со стартовыми составами на сегодняшний матч.

Нидерланды: Силессен, де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Бабел, Депай, Промес, де Рун, Блинд, Френки де Йонг, Дамфрис.

Германия: Нойер, Керер, Гюнтер, Киммих, Кроос, Шульц, Зюле, Рюдигер, Горетцка, Сане, Гнарби.

Начало поединка запланировано на 22:45 (МСК).

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