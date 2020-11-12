Нидерланды и Испания не выявили победителя

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Нидерланды и Испания не выявили победителя

Сборная Нидерландов в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Испании со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Серхио Каналес, а во второй половине равновесие восстановил Донни ван де Бек.

Нидерланды – Испания - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 18 - 0:1, ван де Бек, 47 - 1:1

Нидерланды: Бизот, Велтман, Вейндал, Аке (Блинд, 6), Хатебур (Думфрис, 46), Вейналдум (Классен, 46), де Йонг (де Врей, 46), ван де Бек, Бергейс (Стенгс, 46), Депай (Бабел, 79), де Йонг.

Испания: Унаи Симон, Мартинес (Рамос, 85), Гайя (Регилон, 29), Бельерин, Эрик Гарсия, Каналес (Льоренте, 72), Родри, Коке, Асенсио (Траоре, 62), Мората (Ольмо, 62), Жерар Морено (Ферран Торрес, 61).

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