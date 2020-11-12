Нидерланды и Испания не выявили победителя
Сборная Нидерландов в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Испании со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Серхио Каналес, а во второй половине равновесие восстановил Донни ван де Бек.
Нидерланды – Испания - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 18 - 0:1, ван де Бек, 47 - 1:1
Нидерланды: Бизот, Велтман, Вейндал, Аке (Блинд, 6), Хатебур (Думфрис, 46), Вейналдум (Классен, 46), де Йонг (де Врей, 46), ван де Бек, Бергейс (Стенгс, 46), Депай (Бабел, 79), де Йонг.
Испания: Унаи Симон, Мартинес (Рамос, 85), Гайя (Регилон, 29), Бельерин, Эрик Гарсия, Каналес (Льоренте, 72), Родри, Коке, Асенсио (Траоре, 62), Мората (Ольмо, 62), Жерар Морено (Ферран Торрес, 61).
Не пропустите: Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат
-
Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса
-
Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября
-
"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро
-
Франция сенсационно проиграла Финляндии
-
Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией
-
Нидерланды и Испания не выявили победителя
-
Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо
-
Польша обыграла Украину в товарищеском матче
-
Португалия уничтожила Андорру. Роналду забил
-
"Манчестер Сити" теряет Аке
-
Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий
-
Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса
-
"Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Трое футболистов сборной России могут пропустить ноябрьские матчи из-за возможного коронавируса
-
Бывший президент "Палермо": "Я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире"
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА
-
"Реал" готовит два крупных трансфера в январе
-
Турция и Хорватия не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14