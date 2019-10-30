Нидерланды назвали состав на матчи с Северной Ирландией и Эстонией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил список игроков, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Северной Ирландией и Эстонией.

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Кеннет Вермер ("Фейеноорд"), Йерон Зут (ПСВ).

Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Борнмут", Англия), Дэйли Блинд, Йоэл Фелтман (оба — "Аякс"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Италия), Стефан де Врей ("Интер", Италия).

Полузащитники: Донни ван де Бек ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Дэви Преппер ("Брайтон", Англия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Кевин Строотман ("Марсель", Франция), Тонни де Вильена ("Краснодар", Россия), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия).

Нападающие: Райан Бабель ("Галатасарай", Турция), Стефен Бергейс ("Фейеноорд", Голландия), Дониелл Мален (ПСВ), Кэлвин Стенгс (АЗ), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Квинси Промес ("Аякс"), Вут Вегорст ("Вольфсбург", Германия), Люк де Йонг ("Севилья", Испания).

Матч Северная Ирландия - Нидерланды состоится 16 ноября. Поединок Нидерланды - Эстония пройдет 19 ноября.

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