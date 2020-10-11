Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Боснии и Нидерландов сыграли вничью со счетом 0:0.
Нидерланды остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Босния по-прежнему занимает 4-ю позицию.
Босния – Нидерланды - 0:0
Босния: Шехич, Саничанин, Кадушич (Колашинац, 46), Тодорович, Хаджикадунич, Крунич, Пьянич, Цимирот, Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджиахметович, 54).
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей, Вейналдум, де Рон, Ф. де Йонг, Промес, Мален, Л. де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4