Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией

Теги нидерландыбосния и герцеговина

Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Боснии и Нидерландов сыграли вничью со счетом 0:0.

Нидерланды остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Босния по-прежнему занимает 4-ю позицию.

Босния – Нидерланды - 0:0

Босния: Шехич, Саничанин, Кадушич (Колашинац, 46), Тодорович, Хаджикадунич, Крунич, Пьянич, Цимирот, Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджиахметович, 54).

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей, Вейналдум, де Рон, Ф. де Йонг, Промес, Мален, Л. де Йонг.

Не пропустите: Англия одержала волевую победу над Бельгией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов