Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Боснии и Нидерландов сыграли вничью со счетом 0:0.

Нидерланды остались на втором месте в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Босния по-прежнему занимает 4-ю позицию.

Босния – Нидерланды - 0:0

Босния: Шехич, Саничанин, Кадушич (Колашинац, 46), Тодорович, Хаджикадунич, Крунич, Пьянич, Цимирот, Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджиахметович, 54).

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей, Вейналдум, де Рон, Ф. де Йонг, Промес, Мален, Л. де Йонг.

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