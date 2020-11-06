Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила уйти в отрыв Португалии, а также приблизиться Нидерландам.
Напомним, что клубы РПЛ не выиграли ни одного из четырёх матчей на этой неделе - два поражения и две ничьи.
Вследствие таких результатов Нидерланды сократили отставание от России до 2,949 балла, а Португалия оторвалась на 6 баллов.
Бельгия потеряла восьмое место в ТК УЕФА, пропустив вперёд голландцев - россияне впереди конкурента на 3,249 балла.
Не пропустите: Российские клубы одержали 0 побед в 12 матчах еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20