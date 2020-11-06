Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила уйти в отрыв Португалии, а также приблизиться Нидерландам.

Напомним, что клубы РПЛ не выиграли ни одного из четырёх матчей на этой неделе - два поражения и две ничьи.

Вследствие таких результатов Нидерланды сократили отставание от России до 2,949 балла, а Португалия оторвалась на 6 баллов.

Бельгия потеряла восьмое место в ТК УЕФА, пропустив вперёд голландцев - россияне впереди конкурента на 3,249 балла.

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