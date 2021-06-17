Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020

1 Теги нидерландыавстрия

Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Нидерландов победила Австрию.

Нидерланды набрали 6 очков и возглавляют группу. Австрия идет третьей.

Нидерланды - Австрия 2:0

Голы: Депай (пен), 11 - 1:0, Думфрис, 67 - 2:0

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт (Вейндал, 65), Блинд (Аке, 64), де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон (Гравенберх, 74), Вейналдум, де Лигт, Вегорст (Мален, 64), Депай (де Йонг, 82).

Австрия: Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Забитцер, Хинтереггер, Грегорич (Калайджич, 62).

Читайте также: Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сильно.Вейналдум - топ.А какое наслаждение было наблюдать за игрой Де Йонга вне Барсы.Когда ему не приходилось подчищать после потери мяча бородатой девочкой.Супер!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"

Официально: Эшли Янг вернулся в "Астон Виллу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов