Нидерланды обыграли Австрию на Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Нидерландов победила Австрию.
Нидерланды набрали 6 очков и возглавляют группу. Австрия идет третьей.
Нидерланды - Австрия 2:0
Голы: Депай (пен), 11 - 1:0, Думфрис, 67 - 2:0
Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт (Вейндал, 65), Блинд (Аке, 64), де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон (Гравенберх, 74), Вейналдум, де Лигт, Вегорст (Мален, 64), Депай (де Йонг, 82).
Австрия: Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Забитцер, Хинтереггер, Грегорич (Калайджич, 62).
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|О
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|Словакия
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|О
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|3
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|3
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|3
|3
|4
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