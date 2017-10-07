Нидерланды обыграли Беларусь и сохранили призрачные шансы на второе место

После сегодняшнего погрома, который учинила сборная Швеции Люксембургу, выиграв 8:0, Нидерланды оказались в незавидном положении. Чтобы выйти на мундиаль, оранжевым необходимо было сначала с как можно большим счетом обыграть Беларусь, а затем ликвидировать оставшуюся разницу мячей в очном матче со Швецией. Скандинавы перед этой игрой имели преимущество в 14 мячей, поэтому с первых минут голландцы должны были бежать в атаку, однако игра на удивление проходила в достаточно спокойном темпе. Белорусы даже больше владели мячом и атаковали, правда, до моментов дело не доходило.

Голландцы "проснулись" только к 15 минуте, постепенно перехватив инициативу. Первый опасный момент в игре создал Янссен, получивший мяч от Роббена и отправивший его в перекладину. Мяч отскочил в поле, а буквально в следующей же атаке Нидерланды открыли счет: снова Роббен выступил в роли ассистента, но на этот раз он скинул мяч на Проппера, который тут же пробил под перекладину, не оставив шансов вратарю Беларуси. На кураже голландцы попытались сразу же забить и второй гол, Янссен пытался своей передачей найти Вильену на дальней штанге, перед которым был пустой угол, но игрок "Фейеноорда" не успел к мячу.

Ближе к концу тайма Вильена все же имел свой шанс, когда пробивал с левого края в ближний угол, однако Черник сумел перевести мяч на угловой. Справился белорусский вратарь и с ударом Янссена перед самым перерывом.

Второй тайм начался с момента у ворот гостей, которые провалились в обороне, в результате чего вывалился на ударную позицию Баланович, но он в ближнем бою не сумел переиграть Силессена. На звоночек голландцы не отреагировали, за что поплатились через две минуты. Баланович отдал пас на левый край штрафной, куда ворвался Володько, Максим отправил мяч в дальний угол, попав под самую штангу. Несколько игроков Беларуси также были готовы переправить игровой снаряд в сетку, если бы он попал в каркас ворот.

Тренерский штаб голландской команды выпустил на поле Депая и Доста, однако к увеличению моментов у ворот Доста это не привело. Во втором тайме Нидерланды играли слабее, хозяева поля без особых проблем нейтрализовывали атакующие порывы оранжевых.

Помог голландцам лишь пенальти, который назначил арбитр за восемь минут до конца встречи, посчитав, что Сигневич завалил Доста. Роббен пробил в левый угол, Черник направление угадал, но мяч так и не достал.

Уже в компенсированное время Нидерланды забили и третий гол благодаря точному выстрелу со штрафного Депая, однако все равно шансы на второе место у них минимальные. Для того, чтобы попасть в стыки им нужно выигрывать с разницей в шесть мячей у Швеции.

Беларусь – Нидерланды 1:3

Голы: Прёппер, 24 – 0:1; Володько, 55 – 1:1; Роббен с пенальти, 83 – 1:2; Депай, 90 – 1:3.

Беларусь: Черник, Янушкевич, Володько, Политевич, Риос, Стасевич, Карницкий, Маевский, Баланович (Бурко, 77), Драгун, Сигневич (Сорока, 87).

Нидерланды: Силлессен, Блинд, Янмаат, Ван Дейк, Рекик, Вейналдум, Бабель, Вильена (Дост, 56), Роббен, Прёппер (Классен, 87), Янссен (Депай, 68)

Вячеслав Горбачев

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