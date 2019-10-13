Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино
Представляем результаты матчей отборочного раунда Евро-2020.
Группа С
Беларусь - Нидерланды 1:2
Голы: Вейналдум, 32 - 0:1, Вейналдум, 41 - 0:2, Драгун, 53 - 1:2
Беларусь: Гутор, Мартынович, Поляков, Наумов, Веретило, Бахар (Эбонг, 70), Ковалев (Скавыш, 60), Стасевич, Драгун, Яблонский, Лаптев (Шевченко, 83).
Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Велтман, де Йонг, Вейналдум, Промес (де Йонг, 66), ван де Бек (де Рон, 67), Бергвейн, Мален.
Группа Е
Венгрия - Азербайджан 1:0
Гол: Корхут, 10 - 1:0
Венгрия: Гулачи, Корхут, Барат, Орбан, Ловренчич, Вида, Собослаи (Хольман, 76), Шаллаи, Ковач (Шигер, 86), Джуджак (Надь, 71), Салаи.
Азербайджан: Балаев, Мустафазаде, Пашаев, Гусейнов, Ришард (Абдуллаев, 58), Гараев, Паскуаль, Рахимов, Халилзаде (Гусейнов, 66), Шейдаев, Рамазанов (Дадашов, 85).
Группа I
Шотландия - Сан-Марино 6:0
Голы: Макгинн, 12 - 1:0, Макгинн, 27 - 2:0, Макгинн, 45 - 3:0, Шенкленд, 65 - 4:0, Финдли, 67 - 5:0, Армстронг, 86 - 6:0
Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Девлин, Финдли, Палмер, Мактомини, Макгрегор (Расселл, 70), Кристи, Макгинн (Армстронг, 70), Форрест, Шенкленд.
Сан-Марино: Симончини, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Бролли, Муларони, Чензони, Гасперони, Голинуччи, Джарди (Хирш, 46), Нанни, Берарди (Чеккароли, 80).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3