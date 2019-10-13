Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино

1 Теги нидерландывенгрияшотландиябеларусь

Нидерланды обыграли Беларусь, Венгрия одолела Азербайджан, Шотландия разгромила Сан-Марино

Представляем результаты матчей отборочного раунда Евро-2020.

Группа С

Беларусь - Нидерланды 1:2

Голы: Вейналдум, 32 - 0:1, Вейналдум, 41 - 0:2, Драгун, 53 - 1:2

Беларусь: Гутор, Мартынович, Поляков, Наумов, Веретило, Бахар (Эбонг, 70), Ковалев (Скавыш, 60), Стасевич, Драгун, Яблонский, Лаптев (Шевченко, 83).

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Велтман, де Йонг, Вейналдум, Промес (де Йонг, 66), ван де Бек (де Рон, 67), Бергвейн, Мален.       


Группа Е

Венгрия - Азербайджан 1:0

Гол: Корхут, 10 - 1:0

Венгрия: Гулачи, Корхут, Барат, Орбан, Ловренчич, Вида, Собослаи (Хольман, 76), Шаллаи, Ковач (Шигер, 86), Джуджак (Надь, 71), Салаи.

Азербайджан: Балаев, Мустафазаде, Пашаев, Гусейнов, Ришард (Абдуллаев, 58), Гараев, Паскуаль, Рахимов, Халилзаде (Гусейнов, 66), Шейдаев, Рамазанов (Дадашов, 85).


Группа I

Шотландия - Сан-Марино 6:0

Голы: Макгинн, 12 - 1:0, Макгинн, 27 - 2:0, Макгинн, 45 - 3:0, Шенкленд, 65 - 4:0, Финдли, 67 - 5:0, Армстронг, 86 - 6:0

Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Девлин, Финдли, Палмер, Мактомини, Макгрегор (Расселл, 70), Кристи, Макгинн (Армстронг, 70), Форрест, Шенкленд.

Сан-Марино: Симончини, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Бролли, Муларони, Чензони, Гасперони, Голинуччи, Джарди (Хирш, 46), Нанни, Берарди (Чеккароли, 80).  

Читайте также: Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zenden 1985
zenden 1985

Двоякие чувства от игры. Нашим уже ничего не надо, а голландцам нужна позарез победа. Не люблю такие матчи смотреть, сердцем за своих болею, а душой за оранжевых. По игре голландцы не убедили, сыроваты, моментами включались, а потом перекатывание мяча. У наших все впереди, Грузию надо обыгрывать, только не знаю за счет чего. Короче невеселый вечер и пиво не помогает.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

Сборная России выходит на чемпионат Европы пятый раз кряду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов