Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию
Фото: Reuters
В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Нидерландов одержала победу над Латвией, а Турция разгромила Норвегию.
Группа G
Нидерланды - Латвия 2:0
Голы: Бергейс, 32 - 1:0, де Йонг, 69 - 2:0
Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депай (Бергвейн, 89).
Латвия: Озолс, Черномордый, Юрковскис, Тарасов, Цыганик (Соловьев, 85), Камеш (Савальниекс, 79), Икауниекс (Кроллис, 88), Зюзин (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоров.
Норвегия - Турция 0:3
Голы: Туфан, 4 - 0:1, Сеюнджю, 28 - 0:2, Туфан, 59 - 0:3
Норвегия: Ярстейн (Хансен, 46), Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон (Свенссон, 68), Мидтше (Торстведт, 68), Берг, Эльюнусси (Кинг, 68), Эдегор, Холанд (Торсбю, 83), Серлот.
Турция: Чакыр, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан (Кабак, 86), Языджи (Эркин, 69), Йокушлу, Чалханоглу (Антальялы, 69), Караман (Унал, 72), Йылмаз (Акбунар, 86).
Удаление: Торстведт (80).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3