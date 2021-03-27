Нидерланды обыграли Латвию, Турция разгромила Норвегию

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В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Нидерландов одержала победу над Латвией, а Турция разгромила Норвегию.

Группа G

Нидерланды - Латвия 2:0

Голы: Бергейс, 32 - 1:0, де Йонг, 69 - 2:0

Нидерланды: Крул, де Лигт, Блинд, Думфрис, Вейндал, де Йонг, Классен (Гравенберх, 79), Вейналдум (ван де Бек, 79), Бергейс (Стенгс, 84), де Йонг (Бабел, 79), Депай (Бергвейн, 89).

Латвия: Озолс, Черномордый, Юрковскис, Тарасов, Цыганик (Соловьев, 85), Камеш (Савальниекс, 79), Икауниекс (Кроллис, 88), Зюзин (Карклиньш, 46), Улдрикис (Гутковский, 46), Тоберс, Федоров.



Норвегия - Турция 0:3

Голы: Туфан, 4 - 0:1, Сеюнджю, 28 - 0:2, Туфан, 59 - 0:3

Норвегия: Ярстейн (Хансен, 46), Мелинг, Грегерсен, Айер, Рюэрсон (Свенссон, 68), Мидтше (Торстведт, 68), Берг, Эльюнусси (Кинг, 68), Эдегор, Холанд (Торсбю, 83), Серлот.

Турция: Чакыр, Мераш, Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю, Туфан (Кабак, 86), Языджи (Эркин, 69), Йокушлу, Чалханоглу (Антальялы, 69), Караман (Унал, 72), Йылмаз (Акбунар, 86).

Удаление: Торстведт (80).

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