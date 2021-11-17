Нидерланды обыграли Норвегию и вышли на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов на своем поле обыграла национальную команду Норвегии со счетом 2:0.

Победу голландцам принесли голы Стевена Бергвейна и Мемфиса Депая.

Нидерланды, набрав 23 очка, заняли первое место в группе G и завоевали путевку в финальную стадию ЧМ-2022. Норвегия с 18 очками финишировала на третьем месте.

Нидерланды – Норвегия - 2:0 (0:0)

Голы: Бергвейн, 84 - 1:0, Депай, 90 - 2:0

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, Вейналдум, Классен (де Рон, 74), де Йонг, Депай, Бергвейн, Данджума (Аке, 89).

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ульсен, 87), Страннберг, Ханче-Ольсен, Мелинг, Торсбю (Торстведт, 46), Эдегор, Норманн (Грегерсен, 74), Эльюнусси, Серлот, Сольбаккен (Хеуге, 46; Кинг, 74).

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