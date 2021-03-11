Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышли на седьмое место. Россияне опустились на седьмую позицию.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Аякс" разгромил "Янг Бойз" со счетом 3:0 и после этого коэффициент голландцев составил 38,400 балла, у россиян - 38,382.
"Аякс", скорее всего, продолжит выступления в Лиге Европы, а все российские клубы уже вылетели из еврокубков. Таким образом, разрыв может увеличиться.
Не пропустите: Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия может не состояться. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Арсенал" установил рекорд Лиги Европы
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на основного вратаря "Ювентуса"
-
Рамос рассказал, какую команду он считает самым сильным соперником в своей карьере
-
Феерия "Ромы", успехи "Арсенала" и "Тоттенхэма", провал "Шахтера": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
-
"Гранада" победила "Мольде" в Лиге Европы
-
"Арсенал" в гостях победил "Олимпиакос" в Лиге Европы
-
Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" уверенную победу над загребским "Динамо"
-
"Рома" разгромила "Шахтер" в Лиге Европы
-
"Ювентус" нацелился на основного полузащитника "Челси"
-
Кафельников дал совет руководству "Спартака" по кандидатуре нового главного тренера
-
Леонардо рассказал о ходе переговоров с Неймаром и Мбаппе о продлении контрактов
-
Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал"
-
Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола
-
1
Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард
-
Рамос высказался о ситуации с новым контрактом с "Реалом"
-
"Славия" сыграла вничью с "Рейнджерс" Джеррарда
-
"Аякс" разгромил "Янг Бойз" в Лиге Европы
-
Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в матче Лиги Европы
-
1
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в матче Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23