Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышли на седьмое место. Россияне опустились на седьмую позицию.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Аякс" разгромил "Янг Бойз" со счетом 3:0 и после этого коэффициент голландцев составил 38,400 балла, у россиян - 38,382.

"Аякс", скорее всего, продолжит выступления в Лиге Европы, а все российские клубы уже вылетели из еврокубков. Таким образом, разрыв может увеличиться.

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