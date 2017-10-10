Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира
Вечером во вторник на "Амстердам Арене" встречались команды, каждая из которых могла украсить мировое первенство. Однако этот заключительный матч в квалификации группы А практически не имел турнирной подоплеки. Дело в том, что для того, чтобы опередить шведов и получить путевку в раунд плей-офф, сборной Нидерландов нужно было выиграть с разницей в семь мячей. Только сумасшедший мог ожидать, что подобный сценарий будет воплощен в жизнь.
А потому, для непопадающих на Мундиаль голландцев, главное было порадовать публику яркой и зрелищной игрой. Отчасти у них это получилось уже в первом тайме, который завершился с преимуществом "оранжевых" в два мяча.
Однако неизвестно, как пошла бы игра, если бы шведы сами себе не привезли первый гол в этом матче. После подачи в штрафную и борьбы на линии штрафной, Янссен скинул мяч головой в саму площадь, а Линделеф, пытаясь выбить снаряд из штрафной через себя, попал себе же в руку. Арбитр отреагировал мгновенно, поставив пенальти в ворота сборной Швеции. К мячу подошел капитан сборной Голландии Арьен Роббен и пробил очень рискованно, направив мяч подсечкой по центру. Ольсен бросился в угол, но при этом совсем чуть-чуть не отбил мяч ногами – 1:0.
Вскоре гости в первый и последний раз до перерыва смогли грозно ответить команде Дика Адвоката. Разыграли "Тре крунур" стандарт, Берг откликнулся на подачу и беспрепятственно пробил по воротам головой, но голкипер хозяев поля без проблем поймал снаряд.
Игра, тем временем, продолжалась под диктовку сборной Нидерландов, у игроков которой, после первого взятия ворот, словно выросли крылья. Неутомляемый Роббен кружил у ворот соперника сам и подстегивал на подвиги партнеров по команде. В результате на 37-й минуте возник острейший эпизод у ворот сборной Швеции, в завершении которого Тете едва не расстрелял дальний угол.
А спустя три минуты голландцы отличились во второй раз. Очередное наступление начал Бабель, который подхватив снаряд на левом фланге, сделал паузу, а затем отпасовал поперечной передачей на дугу штрафной. Роббен в касание пробил что есть силы по воротам. Мяч был сильно закручен по уходящей от голкипера траектории и влетел в притирку со штангой – 2:0. Просто красавец гол!
Но и после этого все прекрасно понимали: забить еще пять мячей в ворота шведов – задача нереальная. Может именно поэтому после перерыва сборная Нидерландов не стала лезть на рожон, а предпочла атаковать с мудростью, держа в уме победные 2:0.
По-другому играли и гости. Шведские футболисты четко обозначили свои намерения в матче, сосредоточившись на обороне. Для "сине-желтых" главное было отстоять устраивающий их счет, пропустив вполне допустимое количество мячей. И они это сделали.
В итоге "Тре крунур" занимают итоговое второе место в турнирной таблице и сыграют в стыковых матчах. Нидерланды же остаются за бортом Чемпионата Мира, на котором они точно не выглядели бы лишними.
Нидерланды – Швеция – 2:0
Голы: Роббен, 16, с пенальти – 1:0. Роббен, 40 – 2:0.
Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, ван Дейк, Рекик, Блинд, Де Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Янссен (Дост, 46), Бабель, Роббен.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Гранквист, Классон (Свенссон, 68), Форсберг, Ларссон (Ольссон, 82), Юханссон, Берг, Тойвонен (Телин, 76).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Швеция, Швейцария, Греция сыграют в стыковых матчах, Словакия стала худшей сборной из занявших вторые места
-
Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места
-
Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в Россию
-
Франция и Португалия вышли в финальную стадию Чемпионата Мира
Лента новостей
-
Ди Мария: "Месси был просто великолепен"
-
Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018
-
Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года
-
Месси: "Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году"
-
Орлов: "Надо вернуть в сборную тех, кто умеет играть в футбол"
-
Месси установил несколько уникальных достижений в сборной
-
Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)
-
Панама выходит на Чемпионат Мира, Гондурас будет играть стыковые матчи с Австралией, США сенсационно остается "за бортом" ЧМ
-
Уругвай - Боливия - 4:2, Перу - Колумбия - 1:1, Парагвай - Венесуэла - 0:1 (обзоры)
-
Бразилия - Чили - 3:0 (обзор)
-
Эквадор - Аргентина - 1:3 (обзор)
-
Уругвай и Колумбия отправляются на Чемпионат Мира, Перу будет играть стыковые матчи с Новой Зеландией
-
Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира
-
Бразилия громит Чили и оставляет их "за бортом" Чемпионата Мира
-
Бельгия повторила рекорд Германии по числу голов в отборе к ЧМ
-
Левандовски - лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе, Роналду и Лукаку в тройке
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира
-
Бельгия - Кипр - 4:0, Эстония - Босния - 1:2 (обзоры)
-
Португалия – Швейцария – 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1