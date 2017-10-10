Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира

Вечером во вторник на "Амстердам Арене" встречались команды, каждая из которых могла украсить мировое первенство. Однако этот заключительный матч в квалификации группы А практически не имел турнирной подоплеки. Дело в том, что для того, чтобы опередить шведов и получить путевку в раунд плей-офф, сборной Нидерландов нужно было выиграть с разницей в семь мячей. Только сумасшедший мог ожидать, что подобный сценарий будет воплощен в жизнь.

А потому, для непопадающих на Мундиаль голландцев, главное было порадовать публику яркой и зрелищной игрой. Отчасти у них это получилось уже в первом тайме, который завершился с преимуществом "оранжевых" в два мяча.

Однако неизвестно, как пошла бы игра, если бы шведы сами себе не привезли первый гол в этом матче. После подачи в штрафную и борьбы на линии штрафной, Янссен скинул мяч головой в саму площадь, а Линделеф, пытаясь выбить снаряд из штрафной через себя, попал себе же в руку. Арбитр отреагировал мгновенно, поставив пенальти в ворота сборной Швеции. К мячу подошел капитан сборной Голландии Арьен Роббен и пробил очень рискованно, направив мяч подсечкой по центру. Ольсен бросился в угол, но при этом совсем чуть-чуть не отбил мяч ногами – 1:0.

Вскоре гости в первый и последний раз до перерыва смогли грозно ответить команде Дика Адвоката. Разыграли "Тре крунур" стандарт, Берг откликнулся на подачу и беспрепятственно пробил по воротам головой, но голкипер хозяев поля без проблем поймал снаряд.

Игра, тем временем, продолжалась под диктовку сборной Нидерландов, у игроков которой, после первого взятия ворот, словно выросли крылья. Неутомляемый Роббен кружил у ворот соперника сам и подстегивал на подвиги партнеров по команде. В результате на 37-й минуте возник острейший эпизод у ворот сборной Швеции, в завершении которого Тете едва не расстрелял дальний угол.

А спустя три минуты голландцы отличились во второй раз. Очередное наступление начал Бабель, который подхватив снаряд на левом фланге, сделал паузу, а затем отпасовал поперечной передачей на дугу штрафной. Роббен в касание пробил что есть силы по воротам. Мяч был сильно закручен по уходящей от голкипера траектории и влетел в притирку со штангой – 2:0. Просто красавец гол!

Но и после этого все прекрасно понимали: забить еще пять мячей в ворота шведов – задача нереальная. Может именно поэтому после перерыва сборная Нидерландов не стала лезть на рожон, а предпочла атаковать с мудростью, держа в уме победные 2:0.

По-другому играли и гости. Шведские футболисты четко обозначили свои намерения в матче, сосредоточившись на обороне. Для "сине-желтых" главное было отстоять устраивающий их счет, пропустив вполне допустимое количество мячей. И они это сделали.

В итоге "Тре крунур" занимают итоговое второе место в турнирной таблице и сыграют в стыковых матчах. Нидерланды же остаются за бортом Чемпионата Мира, на котором они точно не выглядели бы лишними.

Нидерланды – Швеция – 2:0

Голы: Роббен, 16, с пенальти – 1:0. Роббен, 40 – 2:0.

Нидерланды: Силлессен, Тете (Янмат, 71), Аке, ван Дейк, Рекик, Блинд, Де Вильена, Вейналдум (Классен, 71), Янссен (Дост, 46), Бабель, Роббен.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Гранквист, Классон (Свенссон, 68), Форсберг, Ларссон (Ольссон, 82), Юханссон, Берг, Тойвонен (Телин, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru