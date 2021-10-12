Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира

Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен

Сборная Нидерландов на своем поле разгромно обыграла команду Гибралтара в матче квалификации к ЧМ-2022.

Нидерланды - Гибралтар - 6:0

Голы: ван Дейк, 9 - 1:0, Депай, 21 - 2:0, Депай (пенальти), 45 - 3:0, Думфрис, 48 - 4:0, Данджума, 75 - 5:0, Мален, 86 - 6:0.

Нидерланды - Бейло, ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис, Классен, де Йонг (Вегорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум, Ланг (Мален, 78), Депай.

Гибралтар - Банда, Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино, Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла (Муэли, 88), Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).

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