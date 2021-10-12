Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен
Сборная Нидерландов на своем поле разгромно обыграла команду Гибралтара в матче квалификации к ЧМ-2022.
Нидерланды - Гибралтар - 6:0
Голы: ван Дейк, 9 - 1:0, Депай, 21 - 2:0, Депай (пенальти), 45 - 3:0, Думфрис, 48 - 4:0, Данджума, 75 - 5:0, Мален, 86 - 6:0.
Нидерланды - Бейло, ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис, Классен, де Йонг (Вегорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум, Ланг (Мален, 78), Депай.
Гибралтар - Банда, Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино, Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла (Муэли, 88), Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23