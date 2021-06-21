Нидерланды разгромили Северную Македонию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0.

Победу голландцам принесли дубль Жоржиньо Вейналдума и гол Мемфиса Депая.

Нидерланды выиграли три матча из трех и с девятью очками заняли первое место в группе В. Северная Македония не набрала ни одного очка и финишировала на четвертом месте.

Северная Македония – Нидерланды - 0:3 (0:1)

Голы: Депай, 24 - 0:1, Вейналдум, 51 - 0:2, Вейналдум, 58 - 0:3

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Барди (Стояновски, 78), Трайковски (Хасани, 68), Адеми (Николов, 79), Тричковски (Чурлинов, 56), Пандев (Костадинов, 69).

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис (Бергейс, 46), Блинд, де Лигт, ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг (Гакпо, 79), де Врей (Тимбер, 46), Депай (Вегорст, 66), Мален (Промес, 66).

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