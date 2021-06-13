Нидерланды в феерическом матче обыграли Украину на Евро-2020

Фото: официальный твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Нидерландов обыграла команду Украины со счетом 3:2.

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 52 - 1:0, Вегорст, 58 - 2:0, Ярмоленко, 75 - 2:1, Яремчук, 79 - 2:2, Думфрис, 85 - 3:2

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 64), Вейналдум, де Йонг, де Рон, Тимбер, Депай, Вегорст.

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

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