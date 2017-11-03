Нидерлехнер выбыл до конца сезона

Форвард "Фрайбурга" Флориан Нидерлехнер прооперирован в связи с травмой правой коленной чашечки, сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 27-летний футболист получил повреждение на одной из тренировок команды.

По предварительным данным, Нидерлехнер выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

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