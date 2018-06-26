Нигерия - Аргентина - 1:2 (обзор)
Смотрите видеообзор матча заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная Аргентины с трудом обыграла национальную команду Нигерии.
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
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|Австралия
|3
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|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
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|0