Нигерия - "Атлетико" - 2:3 (обзор)

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Нигерия - "Атлетико" - 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборной Нигерии и "Атлетико" - 2:3.

Видео: Нигерия - "Атлетико" - 2:3.

 

Не пропустите: "Атлетико" победил участника Чемпионата Мира в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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