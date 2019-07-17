Нигерия - бронзовый призер Кубка Африки

Теги нигериятунис

Нигерия - бронзовый призер Кубка Африки

В игре за 3-е место Кубка Африки сборная Нигерии минимально обыграла Тунис.

Тунис - Нигерия 0:1

Гол: Игало, 3 - 0:1

Тунис: Бен-Шрифия, Мерья, Хаддади, Хнид (Бедуи, 67), Дрэгер, Сасси, Скири, Бадри (Слити, 58), Шалали, Хазри, Хенисси (Шауат, 44).

Нигерия: Узохо, Коллинз, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Ивоби, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Калу, 90), Муса (Саймон, 75), Игало (Осимхен, 46).

Предупреждения: Ндиди (18), Шалали (61), Бедуи (90).   

Напомним, что в финале турнира встретятся Сенегал и Алжир.

Читайте также: Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов