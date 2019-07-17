Нигерия - бронзовый призер Кубка Африки
В игре за 3-е место Кубка Африки сборная Нигерии минимально обыграла Тунис.
Тунис - Нигерия 0:1
Гол: Игало, 3 - 0:1
Тунис: Бен-Шрифия, Мерья, Хаддади, Хнид (Бедуи, 67), Дрэгер, Сасси, Скири, Бадри (Слити, 58), Шалали, Хазри, Хенисси (Шауат, 44).
Нигерия: Узохо, Коллинз, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Ивоби, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Калу, 90), Муса (Саймон, 75), Игало (Осимхен, 46).
Предупреждения: Ндиди (18), Шалали (61), Бедуи (90).
Напомним, что в финале турнира встретятся Сенегал и Алжир.
Читайте также: Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1