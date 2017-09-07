Нигерия и Англия поборются за форварда "Челси"



Федерация футбола Нигерии пытается переманить нападающего молодежной сборной Англии и "Челси" Тэмми Абрахама, сообщает BBC.

"Мы работаем над тем, чтобы заполучить Абрахама", - заявил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

В нынешнем сезоне 19-летний Абрахам выступает за "Суонси" на правах аренды, провел 4 матча и забил 2 гола.

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