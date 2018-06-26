Нигерия и Аргентина назвали составы на очный матч

Сборные Нигерии и Аргентины назвали свои составы на очный матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира.

Нигерия: Узохо, Балогун, Эконг, Омеруо, Микел, Этебо, Ндиди, Мозес, Идову, Муса, Ихеаначо.

Аргентина: Армани, Меркадо, Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Месси, Игуаин.

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