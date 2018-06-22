Нигерия и Исландия в первом тайме голов не забивали

Завершился первый тайм матча между сборными Нигерии и Исландии.

Первая половина встречи завершилась без забитых голов и команды отправились на перерыв с нулями на табло.

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