Нигерия обыграла Аргентину в товарищеском матче, Катар и Исландия сыграли вничью
Завершились два товарищеских матча с участием национальных сборных. Аргентина без Лионеля Месси потерпела поражение от Нигерии, Катар в концовке вырвал ничью с Исландией.
Аргентина – Нигерия - 2:4 (2:1)
Голы: Банега, 27 - 1:0, Агуэро, 36 - 2:0, Ихеаначо, 44 - 2:1, Ивоби, 52 - 2:2, Идову, 54 - 2:3, Ивоби, 73 - 2:4
Аргентина: Маркесин, Маскерано, Пеццелья (Инсуа, 80), Отаменди, Ло Чельсо (Гомес, 58), Перес, Банега, Ди Мария (Ригони, 76), Павон (Перотти, 77), Агуэро (Бенедетто, 46), Дибала (Беллуски, 63).
Нигерия: Акпейи (Узохо, 46), Балогун (Омеруо, 61), Авазьем, Айна (Идову, 46), Трост-Эконг, Ндиди, Шеху (Эбейи, 46), Огу, Оби Микел, Ивоби (Кайоде, 87), Ихеаначо (Муса, 70).
Катар – Исландия - 1:1 (0:1)
Голы: Кьяртанссон, 26 - 0:1, Мунтари, 90 - 1:1
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Будиаф (Максуд, 63), Али, Аль-Обейди (Ходер, 67), Омер (Фатахи, 75), Салим (Хассан, 75), Халид, Али (Мунтари, 67), Мохаммад (Алаа, 75), Афиф.
Исландия: Кристинссон (Йонссон, 46), Скуласон (Гуннарссон, 79), Сигурдссон, Фьолусон, Хоаннессон (Бьярнасон, 64), Сигурйонссон, Смарасон (Херманнссон, 46), Гисласон, Сигурдссон, Траустасон, Кьяртанссон (Финнбогасон, 46).
Не пропустите: Агуэро стал третьим в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Скаут ЦСКА: "Мы не смотрим первых номеров, так как их забирают топ-клубы"
-
Рохо вернулся в строй и сыграет за резервную команду "МЮ"
-
Ари: "Вероятно, в январе-феврале российский паспорт будет готов"
-
Марио Фернандес не сыграет против СКА
-
"Галатасарай" хочет купить защитника ЦСКА Щенникова
-
Васкес: "Возможно когда-нибудь я вернусь в Италию"
-
"Барселона" теряет Маскерано
-
Мальдини может получить должность директора сборной Италии
-
Рибери возобновил тренировки в общей группе "Баварии"
-
Феллаини решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Спинаццола может пропустить около двух недель
-
Азмун: "Бердыев - один из лучших российских тренеров"
-
Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой"
-
"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья Агуэро
-
Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена
-
Павлюченко: "Я не собираюсь играть за 100 рублей"
-
Лёв сожалеет о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018
-
Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии
-
Тайсон рискует пропустить матч с "Александрией"
-
"Сент-Этьен" уволил главного тренера