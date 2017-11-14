Нигерия обыграла Аргентину в товарищеском матче, Катар и Исландия сыграли вничью

Завершились два товарищеских матча с участием национальных сборных. Аргентина без Лионеля Месси потерпела поражение от Нигерии, Катар в концовке вырвал ничью с Исландией.

Аргентина – Нигерия - 2:4 (2:1)

Голы: Банега, 27 - 1:0, Агуэро, 36 - 2:0, Ихеаначо, 44 - 2:1, Ивоби, 52 - 2:2, Идову, 54 - 2:3, Ивоби, 73 - 2:4

Аргентина: Маркесин, Маскерано, Пеццелья (Инсуа, 80), Отаменди, Ло Чельсо (Гомес, 58), Перес, Банега, Ди Мария (Ригони, 76), Павон (Перотти, 77), Агуэро (Бенедетто, 46), Дибала (Беллуски, 63).

Нигерия: Акпейи (Узохо, 46), Балогун (Омеруо, 61), Авазьем, Айна (Идову, 46), Трост-Эконг, Ндиди, Шеху (Эбейи, 46), Огу, Оби Микел, Ивоби (Кайоде, 87), Ихеаначо (Муса, 70).

Катар – Исландия - 1:1 (0:1)

Голы: Кьяртанссон, 26 - 0:1, Мунтари, 90 - 1:1

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Будиаф (Максуд, 63), Али, Аль-Обейди (Ходер, 67), Омер (Фатахи, 75), Салим (Хассан, 75), Халид, Али (Мунтари, 67), Мохаммад (Алаа, 75), Афиф.

Исландия: Кристинссон (Йонссон, 46), Скуласон (Гуннарссон, 79), Сигурдссон, Фьолусон, Хоаннессон (Бьярнасон, 64), Сигурйонссон, Смарасон (Херманнссон, 46), Гисласон, Сигурдссон, Траустасон, Кьяртанссон (Финнбогасон, 46).

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