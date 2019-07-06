Нигерия обыграла Камерун и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Сборная Нигерии в 1/8 финала Кубка Африки обыграла команду Камеруна.
В четвертьфинале Нигерия встретится с победителем пары Египет - ЮАР.
Нигерия - Камерун - 3:2 (1:2)
Голы: Игало, 19 - 1:0, Баокен, 41 - 1:1, Нжи, 44 - 1:2, Игало, 63 - 2:2, Ивоби, 66 - 3:2.
Нигерия: Акпей, Омеруо, Эйна, Трост-Эконг, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (Онуачу, 85), Муса, Ивоби (Балогун, 90), Саймон (Чиквуэзе, 61).
Камерун: Онана, Банана, Ойонго, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Манджек (Замбо, 62), Кунде (Зуа, 87), Шупо-Мотинг, Баокен, Нжи (Токо-Экамби, 70), Бассогог.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1