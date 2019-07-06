Нигерия обыграла Камерун и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

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Нигерия обыграла Камерун и вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Нигерии в 1/8 финала Кубка Африки обыграла команду Камеруна.

В четвертьфинале Нигерия встретится с победителем пары Египет - ЮАР.

Нигерия - Камерун - 3:2 (1:2)

Голы: Игало, 19 - 1:0, Баокен, 41  - 1:1, Нжи, 44 - 1:2, Игало, 63 - 2:2, Ивоби, 66 - 3:2.

Нигерия: Акпей, Омеруо, Эйна, Трост-Эконг, Авазьем, Этебо, Ндиди, Игало (Онуачу, 85), Муса, Ивоби (Балогун, 90), Саймон (Чиквуэзе, 61).

Камерун: Онана, Банана, Ойонго, Фай, Нгаде-Нгаджюи, Манджек (Замбо, 62), Кунде (Зуа, 87), Шупо-Мотинг, Баокен, Нжи (Токо-Экамби, 70), Бассогог.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Онана,Банана".:DDDDDDDDDD

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