Нигерия упустила победу над Сьерра-Леоне, ведя в счете 4:0

В матче 3-го тура отборочного турнира Кубка африканских наций сборная Нигерии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Сьерра-Леоне со счетом 4:4. Нигерийцы в первом тайме повели с разницей в четыре мяча благодаря дублю Алекса Ивоби и голам Виктора Осимхена и Самуэля Чуквезе. Впрочем, гости сумели уйти от поражения, отличились Альхаджи Камара, который сделал дубль, а также Кваме Куи и Мустафа Бундю.

Нигерия занимает первое место в турнирной таблице группы L, набрав семь очков. Сьерра-Леоне с двумя очками находится на третьей позиции.

Нигерия - Сьерра-Леоне - 4:4 (4:1)

Голы: Ивоби, 4 - 1:0, Осимхен, 21 - 2:0, Ивоби, 27 - 3:0, Чуквезе, 29 - 4:0, Куи, 41 - 4:1, Камара, 72 - 4:2, Бундю, 80 - 4:3, Камара, 86 - 4:4

Нигерия: Окойе, Сануси, Трост-Эконг, Балогун (Аджаи, 61), Акпогума, Этебо, Арибо, Ивоби, Муса (Ихеаначо, 62), Чуквезе (Эджуке, 78), Осимхен (Онуачу, 78).

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