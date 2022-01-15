Нигерия уверенно обыграла Судан на Кубке Африки

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Нигерия уверенно обыграла Судан на Кубке Африки

Фото: инстаграм сборной Нигерии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии обыграла национальную команду Судана со счетом 3:1.

Победу нигерийцам принесли голы Сэмюэла Чуквуэзе, Тайво Авонийи и Мозеса Саймона. В составе суданцев отличился Валиэльдин Хедр.

Нигерия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. Судан с 1 очком остался на третьей позиции.

Нигерия – Судан - 3:1 (2:0)
Голы: Чуквуэзе, 3 - 1:0, Авонийи, 45 - 2:0, Саймон, 46 - 3:0, Хедр, 70 (с пенальти) - 3:1

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Чуквуэзе (Ивоби, 46), Саймон, Ихеаначо (Муса, 65), Авонийи (Умар, 82).

Судан: Абу-Эшрейн, Немер (Хаким, 89), Каршум, Мохамедейн, Аль-Рашед, Рауф (Макки, 89), Хедр, Аббас (Маджуб, 46), Эльфадни, Хамед (Хуссейн, 64), Эйса (Нух, 46).

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