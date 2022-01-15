Нигерия уверенно обыграла Судан на Кубке Африки
Фото: инстаграм сборной Нигерии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии обыграла национальную команду Судана со счетом 3:1.
Победу нигерийцам принесли голы Сэмюэла Чуквуэзе, Тайво Авонийи и Мозеса Саймона. В составе суданцев отличился Валиэльдин Хедр.
Нигерия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. Судан с 1 очком остался на третьей позиции.
Нигерия – Судан - 3:1 (2:0)
Голы: Чуквуэзе, 3 - 1:0, Авонийи, 45 - 2:0, Саймон, 46 - 3:0, Хедр, 70 (с пенальти) - 3:1
Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Чуквуэзе (Ивоби, 46), Саймон, Ихеаначо (Муса, 65), Авонийи (Умар, 82).
Судан: Абу-Эшрейн, Немер (Хаким, 89), Каршум, Мохамедейн, Аль-Рашед, Рауф (Макки, 89), Хедр, Аббас (Маджуб, 46), Эльфадни, Хамед (Хуссейн, 64), Эйса (Нух, 46).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
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|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
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|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1