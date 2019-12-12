Нигерийца выгнали из команды, так как от него забеременела дочь президента клуба

Нигерийский футболист клуба второго дивизиона Словении был изгнан из команды, так как от него забеременела дочь президента клуба, сообщает Ghanaweb.com.

На данный момент имя игрока и название команды не разглашаются. Футболист собирается подать жалобу в ФИФА, так как считает разрыв контракта незаконным.

"Я подписал контракт на три года с возможностью продления еще на год. Но в прошлом месяце у меня появились проблемы. Моя девушка, которая является дочерью президента клуба, сказала, что ждет от меня ребенка. После этого меня вызвали в клуб. Я ничего не отрицал и сказал, что полностью несу ответственность. Но в клубе решили разорвать со мной контракт из-за недисциплинированного поведения.

Мой агент посоветовал меня обратиться в ФИФА. Мы с моей девушкой любим друг друга, поэтому наше решение завести ребенка было осознанным. Сейчас я вернулся в Нигерию, поэтому не знаю, что будет с моим ребенком. Ее заставили заблокировать меня во всех социальных сетях и мы не можем общаться", - рассказал нигериец.