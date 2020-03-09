Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Трагедия произошла во время воскресного матча чемпионата Нигерии между "Насарава Юнайтед" и "Катсина Юнайтед".

В ходе игры игрок Чиеме Мартинс столкнулся с соперником и получил травму, из-за чего потерял сознание.

Оперативно доставить футболиста в больницу не удалось, поскольку не завелась машина скорой помощи.

В итоге пострадавшего привезли в медицинское учреждение на другом автомобиле, но спасти ему жизнь врачи уже не смогли.

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