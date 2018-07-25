Нигерийский миллиардер вновь попробует купить "Арсенал"

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Нигерийский миллиардер вновь попробует купить "Арсенал"
Нигерийский бизнесмен Алико Данготе хочет купить "Арсенал", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, миллиардер планирует совершить эту сделку к 2020 году. 

В данный момент контрольным пакетом акций "Арсенала" в размере 67 процентов владеет американец Стэн Кронке. Еще 30 процентов принадлежат россиянину Алишеру Усманову

Стоит отметить, что Данготе, чье состояние превышает 16 миллиардов долларов, ранее уже безуспешно пытался купить "Арсенал" в 2010 и 2015 годах.

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