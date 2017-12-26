Нигерийский нападающий Оньекуру может пропустить ЧМ-2018

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Нигерийский нападающий Оньекуру может пропустить ЧМ-2018

Нигерийский нападающий "Андерлехта" Генри Оньекуру выбыл из строя из-за травмы, сообщает Daily Post Nigeria.

По сведениям издания, футболист получил повреждение связок колена и в ближайшее время его ждет операция. Сроки восстановления игрока составят не менее полугода.

Таким образом 20-летний форвард может пропустить Чемпионат Мира в России.

В этом сезоне Оньекуру провел за "Андерлехт" 19 матчей и забил 9 мячей. 

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