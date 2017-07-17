Нигматуллин дал совет "Спартаку" по одному из потенциальных трансферов клуба

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин посоветовал московскому "Спартаку" отказаться от приобретения форварда казанского "Рубина" Максима Канунникова.

"Я сначала видел, что "Спартак" миллион готов отдать. Но шесть - уже ни в какие ворота. За такие деньги можно купить качественного футболиста европейского уровня. Я бы советовал "красно-белым" придержать эту сумму для более нужных и полезных трансферов", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" не может согласовать с "Рубином" условия трансфера Канунникова. | soccernews.ru