Нигматуллин дал совет "Спартаку" по одному из потенциальных трансферов клуба

Теги спартак москварубинмаксим канунников

Нигматуллин дал совет "Спартаку" по одному из потенциальных трансферов клубаИзвестный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин посоветовал московскому "Спартаку" отказаться от приобретения форварда казанского "Рубина" Максима Канунникова.

"Я сначала видел, что "Спартак" миллион готов отдать. Но шесть - уже ни в какие ворота. За такие деньги можно купить качественного футболиста европейского уровня. Я бы советовал "красно-белым" придержать эту сумму для более нужных и полезных трансферов", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" не может согласовать с "Рубином" условия трансфера Канунникова. | soccernews.ru

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