Нигматуллин дал совет "Спартаку" по одному из потенциальных трансферов клуба
Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин посоветовал московскому "Спартаку" отказаться от приобретения форварда казанского "Рубина" Максима Канунникова.
"Я сначала видел, что "Спартак" миллион готов отдать. Но шесть - уже ни в какие ворота. За такие деньги можно купить качественного футболиста европейского уровня. Я бы советовал "красно-белым" придержать эту сумму для более нужных и полезных трансферов", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Напомним, "Спартак" не может согласовать с "Рубином" условия трансфера Канунникова. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Стали известны стартовые составы "Милана" и дортмундской "Боруссии" на матч в рамках Международного кубка чемпионов
-
Феллер назвал главную задачу "Байера" на предстоящий сезон
-
Гетце назвал футболиста, который больше всего похож на него своей игрой
-
Анчелотти: "Мы брали Хамеса не для замены кому-то"
-
Бербатов может перебраться в Индию
-
Де Шильо близок к переходу в "Ювентус"
-
Агент Ригони подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту
-
Моуринью рассказал о травмах Маты и Дармиана
-
Ключевой защитник "Лестера" пропустит начало сезона
-
"Валенсия" интересуется Кондогбия
-
Гетце: "Очень приятно вновь быть вместе с коллективом"
-
Лассана Диарра стал игроком "Аль-Джазиры"
-
Ди Мария хочет остаться в ПСЖ
-
Луческу может возглавить "Лудогорец"
-
Венгер побил рекорд Алекса Фергюсона
-
Алеиш Видаль отказал "Ювентусу"
-
Махрез согласился перейти в "Рому"
-
Лукаку забил дебютный гол за "Манчестер Юнайтед"
-
В "Барселоне" не собираются отпускать Неймара
-
В "Боруссии" опровергли слухи об уходе Обамеянга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|1
|3
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|3
|Краснодар
|1
|3
|4
|Уфа
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Ростов
|1
|1
|7
|Урал
|1
|1
|8
|Рубин
|1
|0
|9
|Анжи
|1
|0
|10
|Арсенал Тула
|0
|0
|11
|Динамо Москва
|0
|0
|12
|Локомотив Москва
|0
|0
|13
|Спартак Москва
|0
|0
|14
|Амкар
|1
|0
|15
|Тосно
|1
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0