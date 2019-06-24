Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"

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Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"

Бывший голкипер сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о возможном переходе вратаря команды Маринато Гильерме в "Спартак". Об этом сообщает RT.

"У Гильерме всё хорошо в "Локо". Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять клуб на данном этапе нет никакого смысла! На сегодняшний день он - лучший вратарь России. Переходить в "Спартак", где и так хватает игроков на эту позицию, - решение странное. Гарантий того, что он будет там первым, нет. Тренер знает его не так хорошо, как Сёмин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге", - сказал Нигматуллин.

Ранее сообщалось, что Гильерме хочет расторгнуть контракт с "железнодорожниками" и перейти в московский "Спартак".

В минувшем сезоне 33-летний футболист участвовал в 30 встречах РПЛ, 12 из которых отстоял на ноль. "Локомотив" занимает 2 место в чемпионате России, "Спартак" располагается на 5 позиции.

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