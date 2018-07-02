Нигматуллин: "Это отличная возможность переписать историю российского футбола"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о выступлении сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Более непроходимыми, по сравнению с испанцами, хорваты не кажутся. Здесь будут силы более равные, но Хорватия обладает отменным составом - настоящие европейские звезды... Я верю в то, что чудеса будут продолжаться. Мы уже - в восьмерке сильнейших, но сейчас уже не тот момент, когда можно сказать: "Спасибо, ребят. Вы сделали максимум". Сейчас уже отличная возможность переписать историю российского футбола в еще более восторженных тонах", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Рейнгольд оценил выступление сборной России на ЧМ. | soccernews.ru