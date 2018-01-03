Нигматуллин: "Габулов подарил нам прекрасную новость"

Теги клуб брюггеарсенал тулавладимир габулов

Нигматуллин: "Габулов подарил нам прекрасную новость"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова в бельгийский "Брюгге".

"Прекрасную новость подарил нам Владимир Габулов, правда, неожиданную. В 34 года немногим удается перейти в хороший европейский клуб, но Габулов это смог сделать. Хочу пожелать удачи Владимиру, побыстрее закрепиться в команде и адаптироваться в клубе. Обычно самые большие сложности у футболистов возникают именно с адаптацией. Новая страна, другой менталитет и язык. А вот футбол - он везде очень похож. Но если бы Владимир не переехал в "Брюгге", то потом бы всю жизнь жалел", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, свое решение прокомментировал сам Габулов. | soccernews.ru

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