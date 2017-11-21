Нигматуллин: "Хотелось, чтобы "Спартак" сегодня победил, но в целом результат справедливый"

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Нигматуллин: "Хотелось, чтобы "Спартак" сегодня победил, но в целом результат справедливый"

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "красно-белыми" и "Марибором" (1:1). 

"Хотелось, чтобы "Спартак" сегодня победил, но в целом результат справедливый. "Спартак" в атакующий футбол стал играть только во втором тайме, до этого не удавалось попасть в створ и создать что-то более-менее серьёзное. "Марибор" тоже в штангу попадал и огрызался опасно. Был перекроен состав под эту игру. Никак игроки "Спартака" не могли уверено играть первым номером. Когда перешли на схему игры матча с "Краснодаром", с выходом Зобнина и Глушакова игра стала интереснее. Соперник играл достаточно хорошо и грамотно. Ничья справедливая и равная. Настрой всегда решает, не могу обвинить игроков "Спартака" в нежелании победить, язык не поворачивается сказать, что кто-то не старался. Но явно такого же запредельного настроя, как в матчах с "Севильей" и "Ливерпулем", не хватило. 

Зе Луиш прекрасно играет головой. Как рассказывал мне сын, на тренировках Зе - вообще лучший в игре на втором этаже. Но забил он ногой, выполнил свою работу. Стопроцентной реализации не бывает. Он забил сегодня и в игре с "Краснодаром", у него отличный график. "Спартак" как минимум вышел в еврокубковую весну. Будем верить в чудеса. Но чудо, конечно, не должно быть чудом. "Ливерпуль" - такой же соперник, как и все. Будет сложно, но все возможно. Времени для подготовки к игре с "Зенитом" предостаточно, чуть меньше недели. Уверен, что команде удастся спокойно подготовится и быть во всеоружии к ответственному матчу", - приводят слова Нигматуллина российские СМИ.

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