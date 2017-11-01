Нигматуллин: "Каррера может считаться топ-тренером"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высоко оценил работу главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры.

"Каррера - современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера "Спартака", то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Каррера назвал определился со стартовым составом на матч против "Севильи". | soccernews.ru