Нигматуллин: "Каррера может считаться топ-тренером"
Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высоко оценил работу главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры.
"Каррера - современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера "Спартака", то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.
Напомним, Каррера назвал определился со стартовым составом на матч против "Севильи". | soccernews.ru
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