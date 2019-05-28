Нигматуллин: "Кононову дадут еще один шанс в "Спартаке"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о будущем главного тренера Олега Кононова в команде. Об этом пишут "Известия".

"У "Спартака" нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых - неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего.

Останется ли в "Спартаке" Олег Кононов? Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс", - сказал Нигматуллин.

Напомним, "Спартак" закончил сезон на 5 месте в РПЛ и не попал в Лигу чемпионов.

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