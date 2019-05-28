Нигматуллин: "Кононову дадут еще один шанс в "Спартаке"
Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о будущем главного тренера Олега Кононова в команде. Об этом пишут "Известия".
"У "Спартака" нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых - неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего.
Останется ли в "Спартаке" Олег Кононов? Мне кажется, это свершившийся факт. Выбор был сделан в пользу смены руководства, а Кононову дадут еще один шанс", - сказал Нигматуллин.
Напомним, "Спартак" закончил сезон на 5 месте в РПЛ и не попал в Лигу чемпионов.
Не пропустите: Форвард "Спартака" Адриано возмутил фанатов, выйдя в прямой эфир Instagram во время матча "красно-белых". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сарри: "Челси" заслужил трофей в этом сезоне"
-
Азар: "Если это финал, неважно Лига чемпионов это или Лига Европы, главное - выиграть"
-
Стал известен бюджет ПСЖ на трансферы этим летом
-
1
Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за высоких требований
-
Чалов: "Интерес со стороны "Барселоны"? Это смешно"
-
Нигматуллин: "Кононову дадут еще один шанс в "Спартаке"
-
Неймар не будет капитаном сборной Бразилии на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки
-
Футбол XXI века: ПСЖ (2011-2015)
-
Главные новости дня: 27 мая
-
Чалов: "Хочу поиграть в Европе, это мечта"
-
"Кайзерслаутерн" упустил победу над "Баварией" в товарищеском матче
-
"Краснодар" хочет купить защитника сборной Уругвая
-
Ракитич отказывается уходить из "Барселоны"
-
"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы с "Арсеналом"
-
В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо
-
Агент: "Жирков подпишет новый контракт с "Зенитом"
-
Зидан - о Мбаппе: "Ему хорошо там, где он сейчас"
-
Фанаты "Униона" ярко отпраздновали выход в Бундеслигу
-
Мартинес стал главным кандидатом на пост наставника "Барселоны"
-
Англия назвала окончательный состав на финальный этап Лиги Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20