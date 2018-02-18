Нигматуллин: "Лунев претендует на роль основного вратаря сборной"

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о борьбе за место в воротах сборной России.

"Концовку первой части чемпионата очень хорошо провел Джанаев. Гильерме - тоже один из кандидатов. Есть и другие. Можно ли считать Акинфеева безоговорочным номером один? Я бы сказал так: его шансы предпочтительнее, чем у остальных, но совсем чуть-чуть. В игре с "Селтиком" мне понравился Лунев, который в целом выглядит стабильно и достаточно убедительно. Он вполне может претендовать на ответственный пост номер один", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Газзаев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru