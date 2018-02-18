Нигматуллин: "Лунев претендует на роль основного вратаря сборной"

Теги россияигорь акинфеевсослан джанаевмаринато гильермеандрей лунев

Нигматуллин: "Лунев претендует на роль основного вратаря сборной"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о борьбе за место в воротах сборной России.

"Концовку первой части чемпионата очень хорошо провел Джанаев. Гильерме - тоже один из кандидатов. Есть и другие. Можно ли считать Акинфеева безоговорочным номером один? Я бы сказал так: его шансы предпочтительнее, чем у остальных, но совсем чуть-чуть. В игре с "Селтиком" мне понравился Лунев, который в целом выглядит стабильно и достаточно убедительно. Он вполне может претендовать на ответственный пост номер один", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Газзаев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов