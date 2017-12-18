Нигматуллин-младший не заинтересовал "Спартак"

Сын известного в прошлом футболиста Руслана Нигматуллина не заинтересовал своей игрой московский "Спартак".

Как информирует чемпионат.com, Руслан Нигматуллин-младший проходил просмотр в стане "красно-белых", однако впечатлить тренерский штаб чемпиона России 17-летнему голкиперу не удалось. Поэтому еще вчера он отбыл из расположения клуба, подписывать с ним контракт "Спартак" не планирует.

Напомним, экс-форвард "Спартака" Барриос может вернуться в Россию. | soccernews.ru