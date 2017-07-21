Нигматуллин назвал главное преимущество ЦСКА над "Локомотивом"

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Нигматуллин назвал главное преимущество ЦСКА над "Локомотивом"Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин назвал главное преимущество московского ЦСКА над "Локомотивом" в преддверии очного матча команд.

"Благодаря неиссякаемой энергии Семина "Локомотив" выиграл кубок России, достойно играл в Суперкубке. У ЦСКА есть определенное преимущество - более крепкий состав и работа Гончаренко, но сбрасывать со счетов "Локомотив" нельзя. Будет борьба и, думаю, матч закончится вничью - 1:1", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, свой прогноз на сегодняшнее столичное дерби сделал и Алдонин. | soccernews.ru

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