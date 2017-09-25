Нигматуллин назвал лучшего вратаря России

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин назвал лучшего, по его мнению, вратаря России.

"Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарём. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы Андрей наиболее реальный претендент на то, чтобы сместить Акинфеева с поста номер один. Если предыдущие ребята были дублёрами Игоря, то Лунев - реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной" - сказал Нигматуллин.

В нынешнем сезоне 25-летний Лунев сыграл за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах и пропустил всего 4 гола.

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