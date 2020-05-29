Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своем твиттере рассказал, кто является его любимыми тренерами.

Спортсмен выбрал Юрия Семина, Олега Романцева и Валерия Четвертика.

"Матч ТВ" напомнил о нашем с Юрием Павловичем Сёминым добром сотрудничестве матчем 1998 года "Спартак"-"Локомотив".⠀

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Мои три любимых тренера - Сёмин, Романцев, Четверик. ⠀

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Какая ваша тройка российских(советских) топ?

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(музыка в видео:Ruslan Nigmatullin-Magical Dream pic.twitter.com/tr8WTfb0c8 — ⚽️ Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) May 29, 2020

Напомним, Нигматуллин играл под руководством Семина - в "Локомотиве", у Романцева - в "Спартаке" и национальной команде, а у Четвертика - в КАМАЗе.

На данный момент Нигматуллин является ведущим мероприятий, диджеем и телеведущим.

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