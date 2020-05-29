Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере

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Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своем твиттере рассказал, кто является его любимыми тренерами.

Спортсмен выбрал Юрия Семина, Олега Романцева и Валерия Четвертика.

Напомним, Нигматуллин играл под руководством Семина - в "Локомотиве", у Романцева - в "Спартаке" и национальной команде, а у Четвертика - в КАМАЗе.

На данный момент Нигматуллин является ведущим мероприятий, диджеем и телеведущим.

А еще: Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева| http://soccernews.ru
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