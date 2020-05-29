Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своем твиттере рассказал, кто является его любимыми тренерами.
Спортсмен выбрал Юрия Семина, Олега Романцева и Валерия Четвертика.
"Матч ТВ" напомнил о нашем с Юрием Павловичем Сёминым добром сотрудничестве матчем 1998 года "Спартак"-"Локомотив".⠀— ⚽️ Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) May 29, 2020
⠀
Мои три любимых тренера - Сёмин, Романцев, Четверик. ⠀
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Какая ваша тройка российских(советских) топ?
⠀
(музыка в видео:Ruslan Nigmatullin-Magical Dream pic.twitter.com/tr8WTfb0c8
Напомним, Нигматуллин играл под руководством Семина - в "Локомотиве", у Романцева - в "Спартаке" и национальной команде, а у Четвертика - в КАМАЗе.
На данный момент Нигматуллин является ведущим мероприятий, диджеем и телеведущим.
А еще: Нигматуллин прокомментировал отсутствие на тренировках "Спартака" Бакаева| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20