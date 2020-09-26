Нигматуллин не уверен в перспективах Манджукича в "Локомотиве"

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Нигматуллин не уверен в перспективах Манджукича в "Локомотиве"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о желании московского клуба заполучить форварда Марио Манджукича.

"Переход Манджукича - абсолютно непредсказуемый трансфер, с огромным количеством трат. Был бы рад поддержать приобретение родного клуба, но не могу однозначно сказать о переходе хорвата. Случись он лет пять назад, отнёсся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного мяча.

Как бы и в "Локомотиве" не ограничилось пятью матчами. Учитывая подписной бонус и большую зарплату, о которых пишут, всё это не очень хорошо выглядит с экономической точки зрения. Понятно, хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать и откровенно отбывают номер", - считает Нигматуллин.

Манджукич является свободным агентом, поэтому "Локомотив" сможет подписать его бесплатно. При этом траты на зарплату и подписной бонус 34-летнего нападающего оцениваются в 7-8 миллионов евро. Впрочем, трансфер ещё может сорваться, поскольку футболисту не нравится предложение "железнодорожников" зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей.

Не пропустите: Нигматуллин оценил перспективы "Локомотива" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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