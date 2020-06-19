Нигматуллин оценил игру 17-летнего голкипера "Ростова" Дениса Попова

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин ярко высказался об игре голкипера "Ростова" в матче 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0).

17-летний Попов совершил 15 сейвов, став рекордсменом РПЛ.

"Что-то светлое ведь должно было быть в этой гнусной истории, которую сотворили футболисты и руководство "Сочи". Поэтому игра юного вратаря "Ростова" Дениса Попова произвела хорошее впечатление. Несмотря на 10 пропущенных мячей, он держался молодцом, отразил пенальти и совершил много сейвов.

Понятно, что много еще есть над чем работать, но в то же время хочется поддержать его и пожелать удачи. Желаю ему продолжать работать в этой прекрасной профессии - быть вратарем и вернуться в высшую лигу уже абсолютно готовым и играть за "Ростов" через несколько лет в основном составе", - цитирует Нигматуллина Sport24.

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

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