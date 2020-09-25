Нигматуллин оценил перспективы "Локомотива" в этом сезоне
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин порассуждал о шансах московской команды успешно выступить в сезоне 2020/21.
"Новички "Локомотива" пока не приносят необходимые плоды. В целом у них не то чтобы плохое положение, но побед мало. И поэтому перспективы команды тревожат - как в ближайшем матче, так и в целом по сезону. Есть ещё много над чем работать", - сказал Нигматуллин.
"Локомотив" по итогам 8 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В воскресенье "железнодорожников" ожидает дерби против ЦСКА.
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|10
|Уфа
|22
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|Урал
|22
|25
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|Тамбов
|22
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|Ахмат
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