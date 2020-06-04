Нигматуллин оценил шансы "Локомотива" остаться на втором месте в РПЛ после смены тренера

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Нигматуллин оценил шансы "Локомотива" остаться на втором месте в РПЛ после смены тренера

Бывший вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин выразил мнение, что изменения на тренерском мостике будут стоить "железнодорожникам" второго места в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что столичный клуб не продлил контракт с Юрием Сёминым и назначил вместо него Марко Николича.

"Локо" скорее потеряет вторую позицию, чем не потеряет. В чудо с Николичем верю меньше. Всё может быть, конечно. Хорошо, если я ошибаюсь. Может быть, руководство клуба знает его больше и лучше, и, возможно, новый тренер окажется чудотворцем, который будет работать лучше, чем Юрий Павлович. Но это неточно. Сёмин в моей тройке лучших тренеров. Николича там нет пока", - сказал Нигматуллин.

В 22 турах "Локомотив" набрал 41 очко. Столько же баллов в активе "Краснодара". Лидирующий "Зенит" опережает конкурентов на 9 пунктов.

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